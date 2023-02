Freudige Eselsrufe im Dorfgemeinschaftshaus: Der TuS Sausenheim hat am Samstag nach alter Tradition Fasching gefeiert. Unter dem Sitzungspräsidenten Gerd Walther animierte der Alleinunterhalter Heinz Schößler von „Power Of Music“ musikalisch zum Schunkeln. Als neues Tanzmariechen wirbelte die siebenjährige Hannah Walther über die Bühne. Heidi Lempke und Andreas Burger als Ehepaar „Gisela und Hardy“ verkündeten, dass sie sich nicht gesucht, aber leider gefunden haben. Marion Striebich agierte in ihrer Paraderolle „Klara Kohlbecker“, die in entsprechender Verkleidung forderte: „Ich will nen Cowboy als Mann.“ Geangelt hat sie sich einen solchen dann aus dem Publikum. Auch mit einer „erotischen“ Tanzeinlage heimste sie viele Lacher ein.

