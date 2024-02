Ein Mann hat am Samstagnachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Landauer Horststraße Süßigkeiten gestohlen. Wie die Polizei berichtet, bemerkte ein Mitarbeiter, dass der Mann in seinem Krankenfahrstuhl Süßigkeiten unter seinen Beinen versteckte und nur eine Packung bezahlen wollte. Der Beschuldigte entgegnete, dass man ihn in Ruhe lassen soll und begab sich mit seinem Elektromobil in Richtung Ausgang. Dabei fuhr er über die Füße einer Mitarbeiterin, sodass es dem Personal nicht gelang, ihn an der Flucht zu hindern. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870.