Quietschfidel, gut gelaunt und ganz offenbar – fit: Felix Götze hat am Donnerstag mit der Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern die morgendliche Trainingseinheit im Fritz-Walter-Stadion bestritten. Eineinhalb Wochen nach der beim Spiel in Duisburg erlittenen Gehirnerschütterung absolvierte der Blondschopf des volle Programm. Da es nicht seine erste Kopfverletzung war, trug Götze erstmals einen Helm. Offenbar behinderte dieser ihn nicht. Im Gegenteil, Götze schien sich wohlzufühlen. „Er ist angenehm zu tragen, alles kein Problem“, sagte Götze und ergänzte grinsend: „Außerdem bekommt man warme Ohren.“ Bei fünf Grad Celsius am Betzenberg gewiss kein Schaden.

Kevin Kraus hatte sich in der Partie gegen die Würzburger Kickers eine Kniereizung zugezogen, auch er trainierte mit. Allerdings durchlief er nur Teile des Mannschaftsprogramms. Torhüter Matheo Raab fehlte aufgrund leichter gesundheitlicher Probleme. Er übte individuell und soll am Freitag wieder voll ins Training einsteigen.