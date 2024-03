Ein 84-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag in Ruchheim ums Leben gekommen. Gegen 17 Uhr kollidierte ein Streifenwagen der Polizei während einer Einsatzfahrt auf der Maxdorfer Straße mit dem Motorradfahrer. Der Mann erlag laut Polizei noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Während der Unfallaufnahme musste die Maxdorfer Straße sowie die Autobahnzufahrten und -abfahrten der A 650 voll gesperrt werden. Die Sperrungen dauern bis zum Abschluss der Unfallaufnahme an. Zur Klärung des Unfallherganges wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt. Die Ermittlungen dauern an.