(Aktualisiert: 10 Uhr) Am Montagmorgen haben Klimaaktivisten die Fahrbahn der B37 (Bergheimer Straße in Richtung Heidelberg-Zentrum) blockiert, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Wie die Polizei mitteilt, gehörten die Demonstranten zu der Gruppe „Letzte Generation“. Vier Menschen hatten sich mit Klebstoff auf der Fahrbahn festgeklebt, sodass diese durch Rettungskräfte von der Fahrbahn gelöst werden mussten. Sechs Demonstranten wurden von den Beamten zum Revier gebracht: Es bestehe der Verdacht des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz sowie der Nötigung, heißt es im Polizeibericht. Die A656 in Fahrtrichtung Heidelberg zwischen dem Kreuz Heidelberg und der Einfahrt Heidelberg-Wieblingen musste kurzzeitig gesperrt werden.