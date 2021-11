In Sinsheim-Ehrstädt (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Sonntagnachmittag laut Polizei ein Kleinflugzeug abgestürzt. Dabei soll nach noch unbestätigten Berichten ein Mensch ums Leben gekommen sein. Polizei und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot an der Absturzstelle. Bei dem Flugzeug soll es sich um ein Ultraleichtflugzeug mit einem Verstellpropeller und Schleppkupplung zum Flugzeugschlepp handeln. Wie es zu dem Absturz kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Absturzstelle abgesperrt. Die Ermittlungen laufen.