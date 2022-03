Markus Geib tritt am 1. September die Nachfolge von Michael Hübner als Pädagogisch-Pflegerischer Leiter der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie an, der nach 46 Dienstjahren in Rente geht. Der 46-jährige Geib will den Netzwerk-Gedanken und die aufsuchende Arbeit an allen vier Standorten voranbringen. Der Erzieher und Sozialfachmanager wohnt im Kreis Kaiserslautern. Nach seiner Tätigkeit in einer Jugendhilfeeinrichtung wechselte er 2007 als Erzieher an das Pfalzklinikum. Im Jahr darauf wurde er Abwesenheitsvertreter der Stationsleitung in der Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Kaiserslautern. Ebenfalls ab 2008 übernahm er die Projektleitung für den Neuaufbau der Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Pfalzklinikums in Pirmasens. Dort hatte er von 2010 bis 2020 die pädagogisch-pflegerische Bereichsleitung inne. Seit 2014 ist Geib stellvertretender Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft leitender Mitarbeiter des Pflege- und Erziehungsdienstes kinder- und jugendpsychiatrischer Kliniken und Abteilungen. Dadurch konnte er viele überregionale Kontakte knüpfen. 2020 wechselte er als Projektassistent der Pädagogisch-Pflegerischen Leitung nach Klingenmünster.