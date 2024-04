Seit Anfang des Monats ist der Cannabis-Konsum in Grenzen erlaubt. Gilt das auch für Volks- und Weinfeste? Und wer ist für Kontrollen zuständig? Wie die Veranstalter in der Pfalz mit dem Thema umgehen.

Das Gesetz schiebt Kiffern weiterhin einige Riegel vor. In Sichtweite von Kinder- oder Jugendeinrichtungen, Sportstätten oder Spielplätzen darf kein Cannabis konsumiert werden. Für manche Feste ist die Sache damit klar, denn die Sichtweite ist relativ genau geregelt. Im Gesetz heißt es, sie sei bei über 100 Metern nicht mehr gegeben. Das bedeutet etwa für den Dürkheimer Wurstmarkt: Durch die Nachbarschaft zum Kinder- und Jugendbüro sowie zu einem Hort ist das Rauchen hier ohnehin verboten. Dasselbe gilt für Veranstaltungen auf dem Landauer Maimarkt-Gelände, das direkt neben zwei Schulen liegt. Und ebenso für das Kaiserslauterer Altstadtfest, das in der Fußgängerzone stattfindet. In FUßgängerzonen ist der Konsum zwischen sieben und 20 Uhr verboten.

