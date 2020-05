Die Verbandsgemeindewerke Bad Bergzabern haben am Donnerstag in Absprache mit dem Gesundheitsamt Landau das Trinkwasser in Pleisweiler-Oberhofen und Niederhorbach gechlort. Bei einer Routineuntersuchung waren coliforme Keime gefunden worden. Die Chlorung erfolgt vorsorglich, um einer Verkeimung des Leitungsnetzes vorzubeugen. Die VG-Werke bedauern die mit der Chlorung verbundenen Geschmacks- und Geruchsbeeinträchtigungen. Aus Gründen des Gesundheitsschutzes ist die Chlorung aber unumgänglich. Über die aktuellen Entwicklungen wird auf der Homepage der Verbandsgemeinde unter www.vg-bad-bergzabern.de informiert.