In der Luft und auf den Dächern in Katzweiler ist mächtig was los. In der Lautertalgemeinde haben 21 Storchenpaare Nester bezogen. Wenn alle Nachwuchs bekommen, könnten im Sommer bis zu 100 Störche durch den Ort schweben. Auf diese bemerkenswerte Entwicklung ist auch der Nabu durch sein Storchenmonitoring aufmerksam geworden. Im Ort ist man erfreut über die gefiederten Mitbewohner. Ebenso in Schwedelbach: Dort hat sich gerade das erste Storchenpaar niedergelassen. Ein Storchenfest wird bereits geplant.

