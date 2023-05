Nico Hofmann, der in Heidelberg geborene Chef des bedeutenden Film- und Fernsehproduktionsunternehmens UFA, hält Til Schweiger für „jemand der Hilfe braucht“. Der Schauspieler habe sich offensichtlich verändert, sagte Hofmann am Rand einer Pressekonferenz der Nibelungen Festspiele Worms, deren Intendant Hofmann ist. Er kenne Schweiger „gut“ und bei gemeinsamen Projekten mit ihm als Schauspieler habe es „keine ihm bekannten Vorkommnisse“ gegeben. Bekannt geworden sind die Vorwürfe gegen Schweiger durch einen „Sie nennen ihn Imperator“ überschriebenen Text im „Spiegel“. Er erzählt von seinen Schikanen, alkoholgetriebenen Auftritten, dem handfest ausgetragenen Streit mit einem Mitarbeiter der Produktionsfirma Constantin am Set seines aktuellen Film „Manta Manta, Zwoter Teil“. Deren Chef Martin Moszkowicz hat inzwischen eine Untersuchung eingeleitet. Zum Artikel