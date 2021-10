Der Impfbus kommt wieder in den Landkreis Kusel: Am Mittwoch, 3. November, steht der von 8 bis 16 Uhr am Penny-Markt in Schönenberg-Kübelberg, Festwiesenstraße 3. Impfungen ohne Anmeldung sind mit den Vakzinen von Johnson und Johnson sowie Biontech für Personen ab zwölf Jahren möglich. Mitzubringen ist der Personalausweis. Zwölf- bis 15-Jährige müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden, 16- bis 18-Jährige die schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten vorzeigen.