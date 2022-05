Ermittler aus Hessen und Rheinland-Pfalz haben einen Mann festgenommen, der im großen Stil mit Drogen gehandelt haben soll. In der Wohnung eines 40-Jährigen aus dem rheinland-pfälzischen Landkreis Cochem-Zell wurden bei einer Razzia rund hunderttausend Amphetamintabletten beschlagnahmt, wie das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main am Dienstag mitteilte. Die Menge der Tabletten entsprach mindestens elf Kilogramm.

Ins Rollen waren die Ermittlungen im Oktober gekommen, nachdem in einem Paket im internationalen Postzentrum Frankfurt rund sechs Kilogramm Amphetamin gefunden worden waren. Die Drogen sollten im Innern eines Multifunktionsdruckers nach Saudi-Arabien geschmuggelt werden. Durch umfangreiche Ermittlungen sei der 40-Jährige identifiziert worden. Die beschlagnahmten Amphetamintabletten hatten nach Angaben der Ermittler einen hohen Reinheitsgehalt. Woher sie stammten, war unklar.