Im Elmsteiner Ortsteil Harzofen ist ein Haus in der Verlängerung der Esthaler Straße in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte eine Person, die sich darin befand, retten, wie Björn Bürger, Sprecher der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lambrecht mitteilte. Die Flammen seien inzwischen unter Kontrolle, der Brand aber noch nicht vollständig gelöscht, so Bürger am Sonntagabend. Hier der Bericht.