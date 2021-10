Zur Wärmeversorgung im flutgeschädigten Landkreis Ahrweiler wird die Diakonie Katastrophenhilfe dort 4000 mobile Strom-Heizungen verteilen. Zudem werde für mobile Heizstationen Heizöl bereitgestellt, teilte die Diakonie am Freitag in Berlin mit. Weiterhin würden mobile Teams die Menschen etwa in Versicherungsfragen beraten, auch seelsorgerische und psychologische Hilfe werde angeboten.

Versorgungsnetz wurde komplett zerstört

Das Versorgungsnetz in Bad Neuenahr-Ahrweiler war bei der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal vor rund drei Monaten zerstört worden. Um die Menschen dort im nahenden Winter zu versorgen, ist diese Woche bereits eine mobile Gasversorgungsanlage in Betrieb gegangen. Laut Auskunft des rheinland-pfälzischen Innenministeriums können damit 1100 Haushalte unabhängig von der Wiederherstellung der regulären Gashochdruckleitungen versorgt werden.