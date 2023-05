Party mit Tiefgang: Herbert Grönemeyer feiert mit seinen Fans in der SAP-Arena

Da ist er also wieder, Herbert Grönemeyer tourt unter dem Motto „Was ist los" durch die Republik und macht dabei auch in der Mannheimer SAP-Arena Halt.

Änderungsschneiderei schließt nach 40 Jahren

40 Jahre lang hat Jitka Mayer in Zweibrücken Ärmel gekürzt, Hosen enger gemacht, Schulterpartien verbreitert. Nach einer Schulterverletzung ist nun Schluss.

Warum Christian Neidhart beim SV Waldhof gehen musste

Sportlich erreichte Christian Neidhart die Ziele des Drittligisten SV Waldhof nicht. Die Trennung vom Trainer hat aber noch einen anderen Grund.

Der FCK humpelt in die Sommerpause

Mit der dritten Heimniederlage in Folge verabschieden sich die Roten Teufel aus der Runde. In die grundsätzliche Zufriedenheit von Torwart Luthe mischt sich ein großes Aber.

Illegal Müll entsorgt: 130 Fässer mit Resten von Speisefett abgestellt

Böse Überraschung am Feiertag: Unbekannte haben nach Angaben der Polizei in Speyer in der Nacht von Samstag auf Pfingstsonntag auf einem Schotterparkplatz um die 130 alte Fässer und Mülltonnen illegal entsorgt.

Zweibrücker unter den 50 besten Hoteliers in Deutschland

Der Hotelführer Schlummer Atlas hat den Zweibrücker Hotelier Roland Zadra 2023 zum wiederholten Male in die Riege der Top 50 Hoteliers in Deutschland aufgenommen.

Spatzennest: Kita hat große Personalprobleme

In der Kindertagesstätte Spatzennest, deren Träger die Gemeinde ist, gibt es massive Personalprobleme. Der Gemeinderat hat daher beschlossen, dass zusätzlich eine halbe Springerstelle und eine duale Ausbildungsstelle geschaffen werden.

Dreyer: Rente mit 63 wäre „ungerecht und rücksichtslos“

Angesichts des Fachkräftemangels kommt aus der CDU ein neuer Vorstoß für ein Aus der ungekürzten Rente mit 63 Jahren für langjährig Versicherte. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer lehnt diese Forderung ab.

Fahrradfahren in Frankreich: Das gilt es zu beachten

Eine Fahrradtour durch Frankreich ist nicht nur ein schöner Ausflug für Bewohnerinnen und Bewohner der deutsch-französischen Grenzregion. Die Anreise per Zug und mit dem eigenen Fahrrad ermöglichen es, das Nachbarland zu entdecken.

Wie BVB-Fans aus der Pfalz im Stadion ein Drama erlebten

Borussia Dortmund wollte am Samstag die Meisterschaft gewinnen, und drei glühende BVB-Fans aus Waldsee und Maudach wollten live vor Ort mitfeiern.