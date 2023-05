Böse Überraschung am Feiertag: Unbekannte haben nach Angaben der Polizei in Speyer in der Nacht von Samstag auf Pfingstsonntag auf einem Schotterparkplatz zwischen der Siemensstraße und dem Froschweiher um die 130 alte Fässer und Mülltonnen illegal entsorgt.

Neben der Feuerwehr und der Polizei war auch der Gefahrstoffzug der Speyerer Feuerwehr im Einsatz. Wie sich bei der Prüfung der Behälter der ergab, waren diese zum Großteil leer. Zuvor habe sich darin vermutlich Speisefett befunden, so die Polizei. Die Tonnen und Fässer müssen nun auf Kosten der Allgemeinheit entsorgt werden – es sei denn, der Verursacher wird gefunden. Hinweise an die Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de.