Der Hotelführer Schlummer Atlas hat den Zweibrücker Hotelier Roland Zadra 2023 zum wiederholten Male in die Riege der Top 50 Hoteliers in Deutschland aufgenommen. Das teilte Franziska Zadra, Mitglied der Geschäftsleitung, mit. Die Auszeichnung werde auf Grundlage der Schlummer Atlas-Bewertung sowie unter Berücksichtigung der Aspekte Vorbildcharakter, Team- und Innovationsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und regionale Bedeutung von der Busche Verlagsgesellschaft verliehen. Sie würdige „Persönlichkeiten, die mit ihren Hotels wertvolle öffentliche Wohnzimmer und damit Plätze der Kommunikation, der Kultur und des Miteinanders schaffen“. Die Preisverleihung fand Mitte Mai in Neu-Isenburg statt. Die Auszeichnung sei „eine großartige Bestätigung für die ausgezeichnete Arbeit meiner Mitarbeiter“, gibt Roland Zadra das Lob an sein Team weiter. Zur Zadra-Gruppe gehören die Hotels in der Fasanerie und am Rosengarten.