Die Verantwortlichen der protestantischen Kirche haben am Donnerstag noch einmal betont, dass der Festgottesdienst am 1. Weihnachtsfeiertag, Freitag, 25. Dezember, 10 Uhr, mit Kirchenpräsident Christian Schad in der Gedächtniskirche der Protestation unter den gültigen Corona-Regeln noch stattfinden kann. Die Gedächtniskirchengemeinde habe lediglich beschlossen, dass ab Freitag, 26. Dezember, bis vorerst 9. Januar keine Gottesdienste mehr stattfinden. Die Regelung für Sonntag, 10. Januar, sei derzeit noch offen, sagte Dekan Markus Jäckle am Donnerstag.