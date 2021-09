Am Samstagnachmittag ist eine 79-jährige Fußgängerin auf einem Wirtschaftsweg zwischen Oberwesel und Damscheid (Rhein-Hunsrück-Kreis) tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, ging die Frau mit ihrem ihrem angeleinten Hund auf dem Wirtschaftsweg spazieren, als ein Traktor mit Anhänger von hinten herankam. Als der Traktor die Fußgängerin bereits passiert hatte, kam diese laut Polizei aus bislang ungeklärten Gründen ins Stolpern und wurde von dem Anhänger erfasst. Sie starb noch an der Unfallstelle.