Bei einem Unfall am Berliner Hauptbahnhof ist am Mittwoch eine Frau ums Leben gekommen. Wie die Bundespolizei der Nachrichtenagentur AFP auf Nachfrage bestätigte, gerieten am frühen Abend eine Frau und ein Kind unter einen ICE. Die Ermittlungen zur Todesursache seien an die Landespolizei übergeben worden. Die Frau starb demnach noch am Unfallort, das Kind wurde schwer verletzt. Zuerst hatte der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) darüber berichtet.

Der Hauptbahnhof wurde nach dem Unfall komplett gesperrt, wie der Sender unter Berufung auf eine Bahn-Sprecherin berichtete. Die Deutsche Bahn teilte im Onlinedienst X mit, nach einem Notarzteinsatz seien die Gleise der Stadtbahn derzeit gesperrt. Mögliche Umleitungen würden geprüft. Es komme zu Verspätungen und Teilausfällen.