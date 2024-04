Weil eine Frau in Kirrweiler gegen eine Hauswand in der Hauptstraße gefahren ist, hat die Polizei ihr den Führerschein abgenommen. Die 58-Jährige verursachte bei dem Unfall am Dienstag einen Schaden von mehr als 7000 Euro. Zeugen notierten sich das Kennzeichen und beschrieben die Unfallverursacherin. Anhand einer Halterabfrage konnte die Polizei die Frau schnell ausfindig machen, und an ihrem Fahrzeug wurden entsprechende Schäden festgestellt. Laut Polizei gab sie an, den Zusammenstoß nicht bemerkt zu haben. Weil sie in der Vergangenheit wegen anderweitiger Verkehrsdelikte aufgefallen war, wurde ihr die Fahrerlaubnis entzogen.