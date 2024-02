In der Bad Bergzaberner Innenstadt ist am Mittwochnachmittag eine Frau angefahren worden. Wie die Polizei berichtet, überquerte die 61-Jährige aus einem Ort in der Verbandsgemeinde zwischen 17.30 und 17.45 Uhr den Zebrastreifen über die Weinstraße zwischen der Kettengasse und der Friedrich-Ebert-Straße und wurde dabei von einem Auto erfasst. Der Fahrer habe angehalten und die Frau nach ihrem Befinden gefragt. Sie habe gesagt, dass sie keine großen Schmerzen habe, und sei dann von dem Autofahrer nach Hause gebracht worden. Kontaktdaten hinterließ der Mann laut Polizei allerdings keine; deshalb versucht die Polizei nun, dessen Identität zu klären. Es soll sich um einen Mann mit stämmiger Statur und grauschwarzen Haaren handeln, der einen Firmenausweis an der Kleidung trug. Das Auto sei ein dunkler Kombi gewesen.

Wer Hinweise auf die Identität des Mannes geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06343/9334-0 oder per Mail an pibadbergzabern@polzei.rlp.de an die Bad Bergzaberner Polizei zu wenden.