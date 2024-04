Die Chance ist riesig, aber der Toptorjäger fehlt weiterhin. Der 1. FC Kaiserslautern muss im Halbfinale des DFB-Pokals auf Ragnar Ache verzichten. „Wir werden kein Risiko eingehen, da muss ich kein Geheimnis daraus machen“, sagte FCK-Coach Friedhelm Funkel einen Tag vor dem Spiel der Lauterer am Dienstagabend beim 1. FC Saarbrücken (20.45 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de). Ache ist mit 14 Toren in der Zweiten Liga und einem Treffer im laufenden DFB-Pokal-Wettbewerb gefährlichster Angreifer der Roten Teufel. Ohne ihn gelang dem FCK in dieser Spielzeit in der Liga noch kein Sieg.

Zwar gehöre der Stürmer nicht mehr zu den verletzten Akteuren, sei aber körperlich noch nicht bereit, um nach überstandener Oberschenkelblessur spielen zu können. Neben Ache fehlen beim Drittligisten außerdem Julian Krahl (Handgelenksverletzung), Hendrick Zuck (Kreuzbandriss) sowie Philipp Klement (Muskelverletzung im Oberschenkel).

Laut Funkel begegnen sich im Stadion in Saarbrücken zwei Teams „auf Augenhöhe“, wenngleich sich der Trainer-Veteran auf Nachfrage nicht von seiner Meinung abbringen ließ, dass der Drittligist durch seine Erfolge im Pokal als Favorit gelte. Die Saarländer schalteten mit dem FC Bayern, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach drei Bundesligisten aus.

Die Lauterer glauben trotzdem an die Möglichkeit, mit dem Einzug ins Finale einen Traum wahr zu machen. „Es ist ein großes Glücksgefühl, wenn man nach Berlin fahren kann“, sagte Funkel, der als Spieler und Trainer bereits drei Mal beim Saisonabschluss in der Hauptstadt dabei war. Für den FCK würde ein Sieg in Saarbrücken die Rückkehr ins DFB-Pokalfinale nach einer Wartezeit von 28 Jahren bedeuten.