Die Fans des 1. FC Kaiserslautern müssen sich weiterhin gedulden, wenn sie erfahren wollen, zu welchen Konditionen sie an Karten für das DFB-Pokalfinale am 26. Mai in Berlin gegen den designierten deutschen Meister Bayer Leverkusen kommen. Immerhin sind bei einem Treffen am Montag in der Hauptstadt aber schon ein paar Entscheidungen gefallen.

Danach werden die Fans der Roten Teufel in der Ostkurve des Olympiastadions untergebracht sein, also dort, wo bei Spielen von Hertha BSC die Heimfans stehen. Das bedeutet gleichzeitig, dass es im Vorfeld des Finales eine „Fanmeile“ für die Lauterer am Breitscheidplatz in unmittelbarer Nähe zum Kurfürstendamm geben wird.

Dafür müssen die Fans des FCK darauf verzichten, ihr Team in traditionellen roten Trikots auflaufen zu sehen, denn die Leverkusener durften die Trikotfarbe wählen und entschieden sich dafür, in Schwarz und Rot zu spielen. Der FCK kündigte an, in einem Sondertrikot auflaufen zu wollen, genauere Infos soll es in den kommenden Tagen geben.