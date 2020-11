Gelingt dem 1. FC Kaiserslautern an diesem Mittwoch (ab 19 Uhr) der erste Heimsieg der Drittliga-Saison 2020/21? Eines ist gewiss: Außer den Langzeit-Rekonvaleszenten werden auch Carlo Sickinger und Simon Skarlatidis gegen Aufsteiger VfB Lübeck nicht bei dieser Mission helfen können. Sickinger leidet noch immer an muskulären Problemen im Oberschenkel, die er sich am vergangenen Samstag beim Aufwärmen vor dem Spiel in Halle zugezogen hat. Skarlatidis klagt laut Trainer Jeff Saibene „seit Monaten“ über Leistenbeschwerden, die womöglich operativ behoben werden müssen. Eine Entscheidung darüber falle in Kürze, sagte Saibene. Fraglich ist obendrein der Einsatz von Daniel Hanslik. Der Offensivspieler erlitt im Training eine Fußprellung. Der Gast reist mit großem Selbstvertrauen an. In den zurückliegenden vier Partien gelangen vier Siege. Dabei kassierte der VfB nur ein Gegentor. „Sie stehen defensiv sehr stabil, haben ein sehr gutes Umschaltspiel. Das müssen wir so früh wie möglich unterbrechen“, sagt Saibene. Die eigene Offensive ist ein Dauerthema des Kaiserslauterer Cheftrainers. Woche für Woche fordert er mehr Gier vor dem gegnerischen Tor – und wird enttäuscht. „Der Geduldsfaden“, sagt Saibene, „muss im Moment sehr stabil sein.“