Innenverteidiger Kevin Kraus bleibt dem 1. FC Kaiserslautern erhalten. Der 27-Jährige unterschreibt am Betzenberg einen neuen Vertrag mit Laufzeit bis zum 30. Juni 2022. Das hat der Fußball-Drittligist mitgeteilt.

Der FCK lässt wissen: Seit seinem Wechsel vor zwei Jahren vom Zweitligisten 1. FC Heidenheim in die Pfalz ist Kevin Kraus ein fester Bestandteil der Viererabwehrkette der Roten Teufel und lief in der vergangenen und der aktuellen Spielzeit bisher in 63 Drittligaspielen (drei Tore) und vier DFB-Pokalpartien für den FCK auf. Zuvor absolvierte er in seiner Karriere auch schon 97 Zweitligaspiele für den 1. FC Heidenheim und die SpVgg Greuther Fürth sowie ein Bundesligaspiel für Eintracht Frankfurt.

„Sehr hohe Wertschätzung“

FCK-Sportdirektor Boris Notzon freut sich über die Vertragsverlängerung des Leistungsträgers: „Kevin Kraus ist fester Bestandteil unserer Mannschaft und genießt eine sehr hohe Wertschätzung. Kevin identifiziert sich zu 100 Prozent mit dem FCK und daher freuen wir uns sehr, den Vertrag mit Kevin um zwei Jahre verlängert zu haben.“

„In den kommenden zwei Jahren aufsteigen“

Auch Kevin Kraus zeigt sich sehr erfreut darüber, am Betzenberg zu bleiben: „Ich habe meinen Vertrag hier trotz der aktuell herausfordernden Situation verlängert, weil ich fest davon überzeugt bin, meine Ziele mit dem FCK in Zukunft zu erreichen. Ich möchte in den kommenden zwei Jahren mit dem FCK aufsteigen und bin mir sicher, dass uns dies gelingen wird.“