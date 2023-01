Der FCK hat kurz vor dem Ende der Transferperiode noch einmal zugeschlagen. Der Zweitligist hat nach RHEINPFALZ-Informationen Nicolas de Préville verpflichtet. Der 32 Jahre alte Franzose war seit Sommer vereinslos. Zuvor spielte er für den FC Metz, Girondins Bordeaux, OSC Lille, KV Oostende, Stade Reims. Für Metz erzielte er in 27 Spielen fünf Tore. Der 1, 82 Meter lange Rechtsfuß, der schon neun Spiele in der Europa League und deren Qualifikation bestritt, kann Mittelstürmer spielen, aber auch im offensiven Mittelfeld. 273 Spiele in der höchsten französischen Liga stehen in der persönlichen Statistik – 51 Tore und 32 Vorlagen. Eine Knieverletzung bremste den früheren U-20-Nationalspieler, der auch 69 Zweitligaspiele absolvierte (zwölf Tore, vier Vorlagen), zuletzt aus. Der FCK verpflichtet de Préville dem Vernehmen nach bis Saisonende. Der Franzose ist nach Nicolai Rapp der zweite Winterzugang.