Das Fritz-Walter-Stadion ist brechend voll, das Südwestderby zieht die Menschen in ihren Bann, und Friedhelm Funkel hofft auf den ersten Sieg in seiner Zeit als Trainer des 1. FC Kaiserslautern. Die Roten Teufel treffen auf den Karlsruher SC und können sich mit einem Sieg etwas Luft im Abstiegskampf der Zweiten Liga verschaffen.

„Ich will flexible Spieler. Die Spieler sind erfahren genug, um selbst auf dem Platz Entscheidungen zu treffen. Ich will Spieler haben, die Situationen genau erkennen, was sie machen müssen. Da passieren auch Fehler, aber man darf die Fehler nicht zwei- oder dreimal machen“, sagte Funkel vor dem Derby, in dem er auf Tymoteusz Puchacz verzichten muss. Der Pole muss wegen einer Gelbsperre pausieren, auch Philipp Klement steht wegen einer Muskelverletzung nicht zur Verfügung.