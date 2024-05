Das Finale ist immer noch real. Der FC Bayern München spielte am Dienstagabend im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid 2:2 (0:1). Nach der Führung durch Vinicius Junior (24.) drehten Leroy Sané (53.) und Harry Kane durch einen Foulelfmeter (57.) die Partie. Nach der Pause waren die Bayern hellwach, sie spielten prima nach vorne, da hatten sie das Gegentor weggesteckt. Aber in der Druckphase der Madrilenen am Ende patzte Verteidiger Kim Min-jae, er foulte Rodrygo – Elfmeter. Vinicius Junior ließ sich in der 83. Minute die Chance nicht entgehen.