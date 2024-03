Auf einer interaktiven Karte finden Sie jetzt viele E-Bike-Ladestationen in der Pfalz. Damit können Sie schauen, ob und wo Sie auf Ihrer Fahrrad-Tour Ihr E-Bike laden können. So müssen Sie sich unterwegs keine Sorgen um den Stand Ihres Akkus machen. Die Karte mit den Ladestationen ist nach Standorten sortiert. Also beispielsweise nach Bahnhöfen, Gaststätten oder Pfälzerwaldhütten.

Wenn Sie auf die olive farbenen Punkte mit dem Steckersymbol klicken, sehen Sie die jeweiligen Öffnungszeiten der Ladestationen und den ein oder anderen Tipp, wie Sie die Ladezeit überbrücken können.

Wenn Sie von einer Ladestation wissen, die nicht in der Karte verzeichnet ist, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an fahrrad@rheinpfalz.de.

