Die Polizei sucht nach einem Exhibitionisten, der am Dienstag gegen 7.30 Uhr in der Sohlstraße/Ecke Brucknerstraße in Maxdorf ein elfjähriges Mädchen belästigt hat. Wie die Beamten berichten, fragte der Mann aus dem Auto heraus nach dem Weg. Als das Kind ins Auto schaute, sah es, dass sich der Mann entblößt hatte. Das Mädchen beschrieb den Mann als etwa 40 Jahre alt, mit grauem Haar und Drei-Tage-Bart. Er trug ein weißes oder graues T-Shirt und fuhr ein schwarzes Auto mit getönten Scheiben und RP-Kennzeichen. Hinweise an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 9632773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.