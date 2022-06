Carlo Sickinger und der SV Sandhausen gehen ab sofort getrennte Wege. Der 24-Jährige war im Sommer 2021 ablösefrei vom 1. FC Kaiserslautern zu dem Zweitligisten gewechselt, in der vergangenen Winterpause aber an die SV Elversberg verliehen worden. Sickinger und der SVS lösten ihre vertragliche Übereinkunft am Dienstag einvernehmlich auf. Drittliga-Aufsteiger Elversberg gilt als der wahrscheinliche neue Klub Sickingers. Sportchef Nils-Ole Book hatte jüngst in einem Zeitungsinterview mit Blick auf eine dauerhafte Anstellung Sickingers bekundet, „hoffnungsvoll“ zu sein. Für den FCK spielte Sickinger von 2012 bis Mitte des vorigen Jahres.