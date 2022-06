Innenverteidiger Marvin Senger (22) verlässt den Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli und schließt sich dem Drittligisten MSV Duisburg an. Senger hat an der Wedau einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Rote Karte im Derby

Der 1,93 Meter lange Abwehrspieler war in den vergangenen 17 Monaten an den Drittligisten und künftigen Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen. Dort kam er jedoch seit seiner Roten Karte am 11. September 2021 im Derby gegen den SV Waldhof Mannheim nicht mehr in einem Ligaspiel zum Einsatz, spielte letztmals im Verbandspokal bei der 1:2-Niederlage am 6. Oktober beim TuS Mechtersheim. Später fehlte Senger lange verletzt.