Die Polizei hat am Sonntag gegen 23 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Pleisweiler-Oberhofen einen 31-Jährigen am Steuer erwischt, obwohl er keine Fahrlizenz besitzt. Der aus dem Taunus stammende Mann gab an, dass er für seine Führerscheinprüfung etwas üben wollte. Gegen ihn wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.