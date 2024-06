Bei den Übertragungen deutscher Sender von der am Freitag beginnenden Fußball-EM wird die im Fernsehen zu sehende Bandenwerbung nicht mit der in den deutschen Stadien übereinstimmen. So erhöhen sich die Einnahmen aus der Vermarktung des internationalen Sportspektakels.

Virtuelle Werbung bei Sportübertragungen ist im deutschen Fernsehen kein neues Phänomen. Bereits 2005 gab es diese Werbeform beim Pay-TV-Sender Premiere (heute Sky), als er Partien des damaligen Ligapokals der Deutschen Fußball-Liga (DFL) zeigte. Was für die DFL vor fast 20 Jahren ein Test war, kommt heute dank verbesserter Technik regelmäßig zum Einsatz.

Warum und inwiefern das auch bei der am Freitag mit der Partie von Gastgeber Deutschland gegen Schottland beginnenden Fußball-EM der Fall ist, lesen Sie in diesem Beitrag.