Faustdicke Überraschung bei der Handball-Europameisterschaft: Die Schweiz trotzte am Sonntag dem Favoriten Frankreich in Berlin ein 26:26- Unentschieden ab. Die Eidgenossen waren gegenüber der 14:27-Niederlage gegen Deutschland nicht wiederzuerkennen, zeigten eine klasse Leistung und hatten im letzten Angriff sogar die Chance zum Sieg. Aber sie mussten die Aktion in Unterzahl spielen.

Einen überragenden Auftritt legte Regisseur Andy Schmid hin, der mit verblüffenden Anspielen immer wieder Kreisläufer Lucas Meister in Szene setzte. „Ja, das war eine Genugtuung. Wir haben einige Tage auf die Fresse bekommen von allen, die in der Schweiz mit Handball affin sind. Und das zu Recht. Es waren 3500 Schweizer in Düsseldorf, die viel Geld bezahlt haben, um uns zuzuschauen. Wir hatten eine Einschaltquote wie noch nie“, erläuterte Schmid.