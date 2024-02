Im Heimspiel der Handballbundesliga gegen den HSV Hamburg haben die Rhein-Neckar Löwen vor 6012 Zuschauern in der SAP-Arena mit 34:36 (16:17) verloren. Beide Mannschaften hatten im ersten Durchgang praktisch keine Torhüterleistung. Die Gäste zogen daraus mehr Nutzen und es war vor allem Jannik Kohlbacher am Kreis mit seinen sechs Treffern, der den zwischenzeitlichen Vier-Tore-Rückstand der Löwen nicht zu sehr anwachsen ließ – und er traf auch zum 16:16. Eine Führung gelang den Gastgebern zu keinem Zeitpunkt.

Auch nicht im zweiten Abschnitt, in dem sie direkt wieder in alte Muster verfielen, schnell wieder mit drei Treffern in Rückstand lagen (19:22, 36.) und diesem Abstand bis in die Schlussphase hinterherliefen. Erst beim 28:29 (50.) nach zwei Gegenstößen von Niclas Kirkelokke war der Anschluss wieder geschafft. Mehr aber auch nicht. Der Ausgleich gelang nicht mehr. Die geduldigen Gäste legten immer wieder vor, entführten deshalb zu Recht beide Punkte.