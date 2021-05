Ein Autofahrer wurde am Freitag gegen 7.45 Uhr bei einem Unfall mit vier Fahrzeugen leicht verletzt. Wie die Polizei weiter mitteilt, fuhren ein Opel Corsa, ein Suzuki Swift, ein Skoda sowie ein weiterer Opel Corsa hintereinander in der Landauer Straße Richtung Niederauberbacher Kreisel. Die 50-jährige Fahrerin des ersten Corsas musste in der Einmündung zur L471 halten. Die Fahrer des Suzuki und Skodas hielten laut den Beamten rechtzeitig an, die 32-jährige Fahrerin des zweiten Corsas bemerkte das jedoch zu spät. Sie fuhr auf den Skoda auf, der wiederum auf den Suzuki und jener auf den ersten Corsa geschoben wurde. Der Skoda-Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Wagen wurden dabei so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden wird insgesamt auf 25.000 Euro geschätzt.