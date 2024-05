Otto Rehhagel hat den 1. FC Kaiserslautern nach dem ersten Abstieg der Vereinsgeschichte zurück in die Fußball-Bundesliga geführt – und in der folgenden Saison sensationell zur Deutschen Meisterschaft. Dass er sich mit Außenseitern auskennt, zeigte er auch 2004, als er mit Griechenland Europameister wurde. Zwei Erfolge unter vielen des 85-Jährigen, nun wurde Rehhagel in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen, wie das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund am Freitag bekannt gab.

„Fritz Walter, Helmut Rahn, Sepp Herberger – das waren meine Helden damals. Mit ihnen heute gemeinsam in der Hall of Fame des deutschen Fußballs zu stehen, macht mich sehr glücklich. Und auch stolz“, sagte Rehhagel. Neben ihm gehören nun auch fünf weitere deutsche Fußballgrößen der Ruhmeshalle an: Bastian Schweinsteiger, Horst Hrubesch, Jupp Heynckes, Guido Buchwald und Bert Trautmann wurden von einer Journalisten-Jury in die Auswahl gewählt. Damit gehören nun 53 Mitglieder der Hall of Fame an, die 2018 mit der Gründungself gestartet war.

Der aus Bremen stammende Trautmann, der im vergangenen Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, wurde posthum geehrt. Der Torhüter avancierte in England vom Kriegsgefangenen zur Ikone von Manchester City.