Unter dem Motto „Liebe miteinander leben“ lädt das Bistum Speyer auch in diesem Jahr wieder Eheleute aus der gesamten Diözese ein, die silberne, goldene, diamantene Hochzeit oder einen anderen Jahrestag ihrer Eheschließung im Speyerer Dom zu feiern. Es werden zwei Termine angeboten: Samstag, 1. Juli, und Sonntag, 2. Juli. Die Feier beginnt jeweils um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst mit Bischof Karl-Heinz Wiesemann, dem sich eine Einzelsegnung der Paare anschließt. Danach sind alle zu einem Stehempfang am Dom eingeladen. Die Feiern enden jeweils gegen 13 Uhr mit dem Hochzeitswalzer der Paare auf dem Domplatz. In der Einladung zur Feier schreibt der Speyerer Bischof unter anderem: „Eine Ehe ist eine abenteuerliche Reise und sie bleibt es auch nach vielen Jahren. Hochzeitstage und Ehejubiläen sind wie Rastplätze auf dem langen Weg der Ehe. Sie laden ein zum Innehalten, zu Aufbruch und Neuanfang. Zu einem solchen Rastplatz laden wir Sie ein.“ Anmeldungen sind per Post oder online möglich. Teilnehmende erhalten Ende Mai eine Bestätigung und Einlasskarten für den Dom. Weitere Informationen und Anmeldung beim Bischöflichen Ordinariat unter 06232 102-314 oder per E-Mail an ehejubilaeum@bistum-speyer.de.