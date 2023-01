Verena Kerth und Marc Terenzi haben sich verlobt. Fernsehzuschauer konnten am Wochenende zusehen, wie der Sänger der Radio-Moderatorin am Wochenende einen Heiratsantrag am Strand machte. Zuvor war Verena Kerth als erste Kandidatin der aktuellen Staffel „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ von den Zuschauern aus der Sendung gewählt worden. Nachdem die Moderatorin am Freitagabend als Kandidatin ausgeschieden war, konnte Terenzi sie in der aktuellen Dschungelcamp-Episode bei RTL mit einem romantischen Picknick und einem Blumenstrauß am Strand überraschen.

Im Dschungelcamp hatte die 41-Jährige in den letzten Tagen ganz offen über ihre Hochzeitspläne geredet. Zweimal sei sie bereits verlobt gewesen, geheiratet habe sie jedoch nie. Das könnte sich jetzt mit Terenzi ändern. Seit gut einem Jahr sind die beiden offiziell ein Paar. Wie Kerth im Dschungelcamp jedoch verriet, kennen sich die beiden bereits seit über 20 Jahren. Wann genau die Hochzeitsglocken läuten ist noch nicht bekannt.