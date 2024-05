Wenn Friedhelm Funkel nach dem Finale im DFB-Pokal beim 1. FC Kaiserslautern aufhört, verlässt er die Pfalz als Held. Denn kaum einer glaubte im Februar mehr daran, dass der Absturz des FCK aus der Zweiten Liga noch zu verhindern wäre. Doch dann sickerte der Name des neuen Trainers durch – und mit Funkel kehrte die Hoffnung an den Betzenberg zurück. Der 70-Jährige war Ruhepol, geradezu stoisch – und kam gerade noch rechtzeitig zur Vernunft. Was ihn ausmacht, lesen Sie hier.

