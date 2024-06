Die Kommunalwahl hat in der Pfalz zwei Sieger: die CDU und die AfD. In Pirmasens erzielen beide Parteien ihr jeweils bestes Ergebnis pfalzweit. Die Christdemokraten müssen allerdings ausgerechnet in der Heimat ihres Noch-Landeschefs heftige Einbußen hinnehmen.

Eine ausführliche Analyse können Sie hier lesen.