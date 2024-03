Adlerbogen, Hambacher Schloss, Fritz-Walter-Stadion: Sie alle – und mehr – findet man auf dem Wimmelbild der Pfalz Touristik. Über Ostern kann man dort sogar etwas gewinnen.

Mit der Kampagne „Uffbasse! – für Rücksicht und Naturschutz“ will die Pfalz Touristik seit mehr als zwei Jahren für ein rücksichtsvolles Miteinander und naturschonendes Verhalten in Urlaub und Freizeit sensibilisieren. Vor einem Jahr wurde das erste Wimmelbild als große Infotafel im Wald in Bad Dürkheim errichtet – inzwischen sind knapp 100 weitere Standorte dazu gekommen. Zum Saisonstart 2024 hat die Pfalz Touristik das Wimmelbild als interaktive Digital-Variante online veröffentlicht.

Der Tourismus-Verein schreibt dazu: „Die liebevoll illustrierte Miniatur-Pfalz lädt zu einer interaktiven Entdeckungstour an Smartphone, Tablet oder PC ein.“ Dargestellt sind Situationen zwischen Menschen sowie von Menschen in der Natur – versehen mit Erklärungen und Tipps zum Verhalten in der Natur. Außerdem findet man Landmarken und Sehenswürdigkeiten der Pfalz sowie passende akustische Untermalung: Vogelgezwitscher, Geröll, Gemurmel und mehr.

Hier geht’s zum Wimmelbild: pfalz.de/uffbasse

Gewinnspiel zu Ostern

Geschäftsführer Tobias Kauf geht davon aus, dass Gäste und Einheimische am Wimmelbild Freude haben: „Durch bekannte pfälzische Orte und Szenen wie dem Humbergturm in Kaiserslautern, der Wegelnburg im Pfälzerwald, den Queichwiesen oder einem Weinfest entsteht ein ganz besonderer und persönlicher Bezug für alle, die die Pfalz kennen und lieben - und die sie gerne so erhalten wollen.“

Für Ostern hat sich die Pfalz Touristik etwas Besonderes für ihr Wimmelbild ausgedacht: Von 31. März bis 7. April kann man im digitalen Wimmelbild nach einem „typisch pfälzischen Easter Egg“ suchen, mit Gewinnchance auf ein kleines Überraschungs-Pfalzpaket, wie die Organisatoren schreiben.

Das Wimmelbild entstand nachdem die Kernelemente der Kampagne „Uffbasse! Für Rücksicht und Naturschutz“ mit verschiedenen Akteuren und Vereinen aus der Pfalz erarbeitet wurden, in enger Zusammenarbeit mit Landesforsten Rheinland-Pfalz.