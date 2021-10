Unvergessene Bilder eines Unglücks, ein politischer Neustart und eine Mörderin auf der Flucht

BASF-Explosion am 17. Oktober 2016

Wie der verheerende Unfall den Chemiekonzern in Ludwigshafen verändert hat. Zum Plus-Artikel

Grüne wollen koalieren

Das Signal steht auf Ampel: Die Grünen haben sich für Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP ausgesprochen. Zum Artikel

Flüchtige Mörderin ins Ausland geflogen

Die 55-Jährige, die nicht aus dem Hafturlaub in Zweibrücken zurückgekehrt ist, hat sich offenbar ins Ausland abgesetzt. Zum Artikel

Impfbus-Haltestellen in der Pfalz

Am Montag macht der Impfbus des Landes Halt in folgenden Pfälzer Gemeinden. Zum Artikel

Erfolgsserie beim FCK

Die Roten Teufel feiern 3:0 gegen den SC Freiburg II und zeigen sich besser und effizienter als die Gegner. Zum Plus-Artikel

Luftbrücke für Afghanen verzögert sich

Wegen fünf positiver Corona-Tests wird der Weiterflug von der Air Base in Ramstein verschoben. Zum Artikel

Drei Tote bei Hubschrauberunglück

In einem Wald im baden-württembergischen Buchen ist aus bisher ungeklärter Ursache ein Helikopter abgestürzt. Zum Artikel

Problematische Begriffe

Wieso es bei Schaumkuss oder Zigeunerschnitzel um mehr als nur Befindlichkeiten geht. Zum Plus-Artikel

Hitzetage in Speyer

Ist es in Speyer wirklich heißer als an anderen Orten in Deutschland? „Statistischer Unsinn“, sagt ein Experte. Zum Plus-Artikel

Die Fallen der Klimapolitik

Fast jeder Staat wurstelt in punkto Klimapolitik vor sich her – und dabei an den Zielen vorbei. Zum Plus-Artikel