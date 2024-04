Felix Schweigmann, Dennis Pink und Emil Deßloch haben sich für das Deutschlandfinale der World Robot Olympiad qualifiziert. Am 14. und 15. Juni geht es für sie nach Passau.

Mit ihrem selbstentwickelten, fahrenden Lego Roboterauto, das einen zufälligen Neun-Quadratmeter-Parcours überstanden hat, hoben sich die Schüler des Helmholtz Gymnasiums am vergangenen Wochenende von den anderen Teilnehmern ab. Sogar eine Dokumentation des Bauprozesses musste angefertigt werden – was noch nie vorgekommen sei. Mit einem fehlerlosen ersten Durchgang sicherten sie sich damit den ersten Platz im Regionalentscheid. Am 14. Juni fahren sie nach Passau zum Deutschlandfinale. Dort werden sie auch in der Kategorie „Future Engineers“ antreten.