Kliniken während Corona: Ein Restrisiko bleibt

Trotz Schutzvorkehrungen können auch Patienten, die nicht wegen Corona im Krankenhaus sind, sich dort mit dem Virus infizieren und daran sterben. Eine Leserin berichtet. Zum Artikel

Mannheimer Kultkneipe „Café Vienna“ in Existenznot

Das „Café Vienna“ kämpft wie viele Gastronomien um die eigene Existenz. Die Betreiber der Kneipe haben eine zweite Spendenaktion gestartet, um die Corona-Pandemie finanziell zu überstehen. Zum Artikel

Frisch bepflanzter Weinlehrpfad geplündert

Im Haardter Weinlehrpfad in Neustadt sind Anfang der Woche 20 der neu gesetzten Pflanzstäbe gestohlen worden. Zum Artikel

Keine Testpflicht für Grenzgänger

Im Grenzverkehr zwischen dem französischen Gebiet Moselle und dem Saarland gibt es ab Donnerstag keine besondere Corona-Testpflicht mehr für Grenzgänger. Zum Artikel

Corona-Beschränkungen für über 100 Länder gelockert

Die Bundesregierung hat in einer von heute geltenden Verordnung die generelle Quarantänepflicht bei der Einreise aus mehr als 100 Ländern aufgehoben. Darunter sind beliebte Urlaubsländer wie Spanien, Italien, Griechenland, Österreich oder die Schweiz. Zum Artikel

Neue Regeln für Datenschutz bei Whatsapp: Das ändert sich für Nutzer

Seit Anfang des Jahres gibt es Aufregung um die neuen Datenschutz-Bestimmungen bei Whatsapp. Wer die Bestimmungen noch nicht akzeptiert hat, der muss in einigen Wochen mit Einschränkungen bei der Nutzung rechnen. Zum Artikel

Speyer: Große Impfaktion am Sonntag

In Speyer ist am Sonntag, von 9 bis 16 Uhr, eine „Drive-Thru-Impfung“ im Gewerbegebiet mit dem Wirkstoff von Astrazeneca geplant. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Zum Artikel

Mannheim: Polizei nach Vorfall an Synagoge in Alarmbereitschaft

An der Synagoge in der Mannheimer Innenstadt ist in der Nacht auf Donnerstag ein Fenster beschädigt worden. Wegen der aktuell angespannten Lage in Israel hat die Mannheimer Polizei seine Objektschutzvorkehrungen an jüdischen Einrichtungen intensiviert. Zum Artikel

Karlsruhe: 34-Jähriger geht zur Polizei und gesteht Mord

Ein 34-Jähriger soll in Karlsruhe am Mittwoch einen 55-Jährigen mit mehreren Messerstichen getötet haben und danach zur Polizei gefahren sein, um den Mord zu gestehen. Zum Artikel