An der Synagoge in der Mannheimer Innenstadt ist in der Nacht auf Donnerstag ein Fenster beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Streife kurz nach Mitternacht einen dumpfen Schlag gehört. In Israel verschärft sich seit einigen Tagen der Streit mit den Palästinensern. Es gibt Proteste in Jerusalem, gewaltsame Zusammenstöße und Raketen aus dem Gazastreifen. Wegen dieser aktuell angespannten Lage hat das Mannheimer Polizeipräsidium seine Objektschutzvorkehrungen an jüdischen Einrichtungen intensiviert. Im Zuge der Fahndung stießen die Beamten auf einen 20-Jährigen, der die Tat beobachtet haben will. Ihm zufolge soll der Täter etwa 20 Jahre alt sein, schwarze Locken haben und mit einer Jogginghose mit weißen Streifen bekleidet gewesen sein. Der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Mannheim führt die Ermittlungen. Hierbei wird auch die Rolle des angeblichen Zeugen weiter überprüft.

Die Polizei hat nach dem Vorfall die Präsenz an den jüdischen Einrichtungen noch einmal erhöht. Erster Bürgermeister Christian Specht (CDU) äußerte sich so: „Wir verurteilen die Sachbeschädigung an der Mannheimer Synagoge und damit die Beschädigung eines Gotteshauses auf das Schärfste. Unsere Stadt steht für das friedliche Zusammenleben unterschiedlicher Religionen, den interreligiösen Dialog und die interkulturelle Verständigung. Unsere Solidarität gilt der Jüdischen Gemeinde und ihren Mitgliedern. Eine Übertragung von äußeren Konflikten in unsere Stadt darf es nicht geben.“