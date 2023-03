Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Man kennt die Bilder aus anderen Ländern, aber auch in Deutschland gab es schon vereinzelte Aktionen: In Speyer ist am Sonntag, 9 bis 16 Uhr, eine „Drive-Thru-Impfung“ geplant. Wer will, kann im Auto vorfahren und sich eine Corona-Impfung mit dem Wirkstoff von Astrazeneca abholen.

„Die Kollegen in den Impfzentren leisten Großartiges. Unsere Aktion soll eine Ergänzung sein.“ So erklärt Professor Dr. Gerald Haupt, Chefarzt und Inhaber eines medizinischen